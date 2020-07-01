Польща з 1 липня відновила авіасполучення з Україною

Польща з 1 липня відновила повітряне сполучення з Україною. Літак Airbus A320 компанії Wizz Air в середу вранці стартував з варшавського аеропорту імені Шопена і о 09:39 прибув до київського аеропорту “Жуляни”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У "Жулянах" також вже приземлився літак з Вроцлава та очікується прибуття літака з Кракова.

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня. У ньому визначено, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується країн ЄС (за винятком Швеції і Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

Як повідомлялося, регулярні авіасполучення між Польщею та Україною у зв’язку з пандемією COVID-19 припинилися з середини березня.