Україна не увійшла до переліку країн, для яких ЄС відкриває кордони

Рада ЄС ухвалила у вівторок рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на подорожі до ЄС, що були введені для протидії поширенню COVID-19.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Обмеження на подорожі будуть скасовані для країн, які позначені в рекомендаціях, при цьому цей перелік буде переглядатися та, за певних умов, оновлюватися кожні два тижні. На основі критеріїв та умов, які визначені у рекомендаціях, з 1 липня країни-члени мають почати скасування обмежень на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю», - йдеться у повідомленні.

Обмеження на подорожі будуть скасовані також для Китаю, на умовах взаємності.

З громадянами Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану пропонується поводитися як з громадянами ЄС у контексті виконання оприлюднених рекомендацій.

Як зазначається, критерії для визначення третіх країн, для яких будуть скасовуватися обмеження на подорожі до ЄС, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію та вжиті обмежувальні заходи, зокрема, правила дотримання фізичної відстані, а також враховують економічні та соціальні обставини.

Один з критеріїв – коли кількість нових випадків захворювання на COVID-19 протягом 14 днів та з розрахунку на кожні 100 000 населення є близькою або нижчою за середні показники в ЄС. Ще один важливий фактор – стабільна тенденція на зниження кількості випадків за цей період у порівнянні з попереднім періодом у 14 днів.

Під час ухвалення рішення щодо дозволу на подорожі ЄС враховуватиме також дані про тестування, спостереження, відстежування контактів, обмежувальні заходи, характер лікування та звітності, а також доступність такої інформації.

За необхідності, може враховуватися також середній рейтинг країни у Міжнародному Реєстрі з охорони здоров’я (International Health Regulations - IHR). Враховуватиметься також інформація щодо згаданих аспектів, яка надходить від Делегацій ЄС у відповідних третіх країнах.

Для країн з обмеженнями на подорожі в ЄС визначені категорії людей, для яких передбаченні винятки. Серед них – громадяни ЄС та члени їхніх родин, довгострокові жителі ЄС та члени їхніх родин, а також люди, що подорожують за важливих функцій або обставин.

Згадані правила розповсюджуються також на асоційовані країни Шенгенської зони – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію.

Зазначається, що рекомендації Ради ЄС не є юридично зобов’язуючим документом. Імплементація їх положень належить до компетенції країн-членів, які під час прийняття рішення щодо дозволу на подорожі для громадян третіх країн мають діяти скоординовано та в умовах повної прозорості. Зокрема, країни-члени мають утримуватися від скасування обмежень на подорожі для громадян третіх країн, які не включені до переліку до зняття обмежень, якщо таке рішення не було погоджено в рамках координації з ЄС та його компетентними службами.

Перелік третіх країн, для яких скасовуватимуться обмеження на подорожі, має переглядатися кожні два тижні та може оновлюватися рішенням Ради ЄС, якщо для цього є умови, за тісної консультації з Єврокомісією та відповідними агенціями та службами ЄС, та відповідно до викладених вище критеріїв.

Обмеження на подорожі можуть бути повністю скасовані, або, навпаки, введені знову, для третіх країн, які вже включені до переліку, за умови змін в обставинах епідеміологічної ситуації.

Як вже повідомлялося, 16 березня 2020 року Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо тимчасового обмеження всіх «несуттєвих» подорожей з третіх країн в ЄС на період 1 місяця. Глави держав і урядів ЄС погодили виконання таких обмежень 17 березня. Згадані обмеження на подорожі згодом послідовно продовжувалися ще на місяць, відповідно, з 8 квітня та 8 травня 2020 року.

11 червня Єврокомісія ухвалила Комунікацію (робочий документ ЄК), яка рекомендувала продовження тимчасових обмежень на подорожі до 30 червня 2020 року та визначала підхід до поступового скасування обмежень на «несуттєві» подорожі до ЄС з 1 липня 2020 року. Перелік відповідних критеріїв та методологія їх оцінки були обговорені та погоджені між країнами-членами.

Як повідомляв Укрінформ, в ЄС почала діяти інтернет-платформа "Re-open EU", яка містить практичну інформацію щодо організації подорожей у межах Євросоюзу в умовах обмежувальних заходів, пов’язаних із боротьбою проти пандемії СОVID-19.

Як відомо, в Україні з 15 червня відновлюється міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.