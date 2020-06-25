ЄС спростив правила фінансування транскордонних програм з протидії COVID-19

У рамках реалізації пакету допомоги країнам-сусідам у боротьбі з пандемією коронавірусу, Єврокомісія оголосила про внесення уточнень у правила імплементації транскордонних програм співпраці між країнами ЄС та сусідніми країнами з протидії COVID-19

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.

“Доповнені правила щодо допомоги нашим сусіднім країнам у боротьбі з коронавірусом є необхідними, оскільки ця криза не знає кордонів. Внесені додатки демонструють бажання ЄС розвивати партнерство з сусідами таким чином, щоб вони могли скористатися можливостями цих програм на рівні з країнами-членами Євросоюзу», - зауважила єврокомісар з питань регіонального розвитку і реформ Еліза Феррейра.

Як зазначається у повідомленні, оновлені правила дозволять регіонам з обох сторін зовнішнього кордону ЄС спростити фінансові та правові процедури для здійснення заходів із протидії коронавірусу, на які виділяються фонди із згаданих фінансових пакетів, та скоротити адміністративне навантаження у процесі відбору відповідних проєктів.

Як уже повідомляв Укрінформ, 9 червня Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії щодо глобальної відповіді на коронакризу від «Команди Європи» (Team Europe) та мобілізації майже €36 млрд для допомоги країнам-сусідам і партнерам. Ця допомога формується за рахунок перерозподілу вже наявних та досі невикористаних фондів у рамках різноманітних програм партнерства на суму €35 млрд 872 млн.

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5 травня Європарламент ухвалив пропозиції Єврокомісії щодо виділення макрофінансової допомоги у €3 млрд для 10 сусідніх країн на боротьбу з пандемією COVID-19, з цієї суми 1,2 млрд євро призначені для України. Ці пропозиції були затверджені також Радою ЄС.