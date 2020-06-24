Жозеп Боррель заявив про рішучість у захисті зовнішніх кордонів ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель здійснив сьогодні першу за останні кілька місяців поїздку на кордон між Грецією і Туреччиною, висловив рішучу підтримку суверенітету Греції і Кіпру, а також наголосив на готовності ЄС до захисту зовнішніх кордонів.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я хотів приїхати та побачити на власні очі ситуацію на зовнішньому кордоні ЄС. Сьогоднішнє відвідання цього регіону, з відповідними поясненнями та глибоким брифінгом з боку поліції і армії (Греції) дозволили мені краще зрозуміти ситуацію, з якою стикається Греція зараз та може стикатися у майбутньому. Це саме та причина, чому майже 100 офіцерів FRONTEX (прикордонне агентство ЄС – ред.) з 20 країн-членів знаходяться тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС. Є дуже зрозумілим, що ми маємо намір захистити зовнішні кордони ЄС та рішуче підтримуємо суверенітет Греції», - заявив Жозеп Боррель.

Він зауважив, що Європейська Рада приділяє багато уваги ситуації в Греції та навколо Кіпру, що стало однією з причин для швидкого візиту Високого представника ЄС на кордони Греції. Дії Туреччини в Егейському морі та у Східному Середземномор’ї, незаконне буріння та прикордонні претензії призвели до погіршення стосунків між Грецією і Туреччиною, і, відповідно, до псування відносин між Туреччиною і Євросоюзом.

«Ми поділяємо ваше (Греції) занепокоєння, і обговорювали, як ми можемо зупинити цю динаміку ескалації. Ніхто окрім Греції не має більш важливої причини, щоб бути добрим сусідом для Туреччини. Тому що, наприкінці, ми маємо бути добрими сусідами. Саме з цієї причини Євросоюз втручається у ситуацію, щоб ми були добрими сусідами» - сказав Високий представник ЄС.

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Він наголосив, що ЄС буде відстоювати свої інтереси, і водночас намагатиметься відновити довіру, яка відповідає інтересам Європейського Союзу, Туреччини і Греції, для того, щоб спробувати поточні труднощі та покращити стосунки, зміцнити регіональну стабільність.

«Я вважаю, що Європейський Союз подає світу найкращий приклад, як можливо поліпшити взаємовідносини з сусідами, і я переконаний, що це є можливим також із тими сусідами Європейського Союзу, які мають намір стати його частиною», - підкреслив Жозеп Боррель.

Як вже повідомляв Укрінформ, у лютому поточного року Туреччина відкрила кордони для біженців із Сирії, які почали масово прибувати на узбережжя Греції та спровокували масштабну міграційну кризу. Крім того, вже тривалий час, незважаючи на протести з боку Євросоюзу, Греції і Кіпру, Туреччина проводить бурильні роботи з розвідки природних копалин у Східному Середземномор’ї. При цьому з жовтня 2005 року Туреччина веде переговори щодо вступу до Європейського Союзу.