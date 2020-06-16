На саміті ЄС говоритимуть про реалізацію Мінських угод

Лідери країн Європейського союзу на саміті 19 червня розглянуть питання реалізації Мінських угод.

Про це йдеться в листі-запрошенні голови Ради Європи Шарля Мішеля, викладеному на офіційному сайті Ради ЄС.

"Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в запрошенні.

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Нагадаємо: сам саміт за участю всіх 27 країн-членів ЄС в онлайн режимі відбудеться 19 червня. Його центральними темами стануть "Багаторічні фінансові рамки" та "План відновлення економіки ЄС".