На саміті ЄС говоритимуть про реалізацію Мінських угод

На саміті ЄС говоритимуть про реалізацію Мінських угод

Укрінформ
Лідери країн Європейського союзу на саміті 19 червня розглянуть питання реалізації Мінських угод.

Про це йдеться в листі-запрошенні голови Ради Європи Шарля Мішеля, викладеному на офіційному сайті Ради ЄС.

"Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в запрошенні.

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Нагадаємо: сам саміт за участю всіх 27 країн-членів ЄС в онлайн режимі відбудеться 19 червня. Його центральними темами стануть "Багаторічні фінансові рамки" та "План відновлення економіки ЄС".

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