Боррель нагадав Росії про необхідність виконувати Мінські домовленості

Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів 16 червня відеоконференцію з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одним із питань, які піднімалися під час розмови, була ситуація в Україні.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Сторони обговорили двосторонні відносини між ЄС і Росією, як і цілий ряд актуальних регіональних та міжнародних проблем… Обговорювалася також (ситуація) в Україні. Високий представник Боррель закликав Росію досягати прогресу у виконанні Мінських угод», - йдеться у повідомленні.

Серед інших питань, які піднімалися в ході віртуальної розмови, були заходи з протидії пандемії коронавірусу, шляхи розв’язання питань навколо ядерної програми Ірану, ситуація в Лівії та у Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її й далі очолюватиме Леонід Кучма, президент України 1994-2005 років.

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Зокрема, на засіданні ТКГ Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк, а Луганську область — юрист, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області також заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера.

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації – представники ОРДЛО України – братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.

За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, перше представлення у складі української делегації представників Донбасу у мінському переговорному процесі викликало ступор у представників окупаційного режиму під керівництвом РФ. Резніков додав, що за останні шість років монополія на таке представництво належала представникам окупаційного режиму, які під керівництвом РФ приїжджають у Мінськ і беруть участь у цих перемовинах, однак наразі українська сторона провела "демонополізацію" на таке представлення в рамках переговорного процесу.

Фото: College of Europe in Natolin