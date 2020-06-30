У Києві за добу виявили ще 57 випадків коронавірусу

На сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Друзі! В 57 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу", - йдеться у повідомленні.

Серед тих, що захворіли: 24 жінки віком від 18 до 72 років, 32 чоловiки від 20 до 67 рокiв, восьмирічний хлопчик.

Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За словами Кличка, одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Шевченківському - 16. Та в Деснянському районі -10 випадків.

Станом на вівторок, 30 червня, в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових випадків.