Пандемія коронавірусу на глобальному рівні набирає темп — ВООЗ

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває вже півроку, і поки до завершення кризи ще далеко.

Про це під час брифінгу 29 червня заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус, передає Лівий Берег.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизилося до завершення", - зазначив він.

За словами Гебрейесуса, введені багатьма країнами обмежувальні заходи дозволили пригальмувати розвиток COVID-19, але не зупинили поширення хвороби цілком.

"Критичне питання, яке постає перед усіма країнами в найближчі місяці, полягає в тому, як жити з цим вірусом... Попри те, що багато країн по всьому світу досягли деякого прогресу, насправді пандемія на глобальному рівні набирає темп", - сказав глава ВООЗ.

Як раніше повідомляло агентство, через півроку після виявлення першого вогнища коронавірусу COVID-19 кількість заражених у світі досягла 10 337 208 осіб, кількість летальних випадків - 506 150.