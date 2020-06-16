ВООЗ: Світ має бути готовий до нової хвилі COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебреєсус попередив, що країни світу повинні бути готові до нового спалаху захворюваності COVID-19.

Про це глава ВООЗ заявив на брифінгу.

«Навіть у країнах, що вже показали здатність подолати поширення COVID-19, мусять бути й далі готові до нового спалаху захворюваності. Впродовж останніх двох тижнів майже щодня у світі фіксується по 100 тисяч нових випадків зараження», - зауважив глава ВООЗ.

У керівництві організації наголосили в цьому контексті, що від 16 червня Китай посилив карантин у частині Пекіна після того, як китайська столиця прожила понад 50 днів без жодного нового випадку інфікування. 29 житлових комплексів у Пекіні переведені під закрите управління, всі пункти пропуску охороняються, суворий контроль запроваджений за особами, які виїжджають або в’їжджають у ці комплекси.

А у Сполучених Штатах Америки близько 20 штатів, які почали відновлювати економічну активність упродовж останніх тижнів, реєструють рекордні кількості нових підтверджених випадків захворювання. Це частково пояснюється збільшенням числа тестувань, але також, кажуть експерти з охорони здоров’я, вказує і на відновлення небезпеки.

Як відомо, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.

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