Китай повідомив про успішне тестування на людях вакцини від COVID-19

Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), що розробляє відразу дві вакцини проти нового коронавірусу, повідомила 28 червня про оптимістичні результати попереднього тестування одного з засобів на людях.

Про це пише The Economic Times.

"Китайська національна компанія Biotec (CNBG) повідомила в неділю, що результати попереднього тестування на людях однієї з можливих вакцин проти коронавірусу показали, що засіб може бути безпечним та ефективним, це вже друга можлива вакцина цієї компанії, що показує обнадійливі результати клінічних випробувань", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними випробувань, досліджуваний лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення, в якому брали участь 1 120 здорових людей, повідомила CNBG.

Китайським компаніям та дослідникам дозволено тестувати вісім засобів, які можуть стати вакцинами проти коронавірусу у Китаї та за кордоном, що зробило Китай лідером у гонці з розробки вакцини проти коронавірусу, внаслідок пандемії якого вже загинуло понад 500 000 людей у всьому світі.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня у світі захворювання, викликане коронавірусом, виявили у 10 млн 249 тисячі 460 людей. 5 млн 556 тисячі 634 пацієнти вже одужали та 504 466 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися 4,1 млн людей.