Для розробки ефективної вакцини проти коронавірусу потрібен понад $31 мільярд – ВООЗ

Для розробки ефективної та доступної вакцини проти COVID-19 протягом наступного року буде потрібно понад 31 мільярд доларів.

Про це заявили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та світові партнери, повідомляється на сайті ООН.

"Протягом наступних 12 місяців буде потрібно більш як 31 мільярд доларів на розробку ліків, які будуть ефективні проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебрейесуса, у світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин.

Він підкреслив, що для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і в стислі терміни. Разом з цим вона має бути доступною для всіх, хто її потребує.

За словами головної наукової співробітниці ВООЗ Суміі Свамінатан, зазвичай процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років, проте в нинішніх умовах ВООЗ відводить на це 12, максимум 18 місяців. "І це буде безпрецедентно", - підкреслила Свамінатан.

Як повідомлялося, у світі станом на 28 червня зафіксовано 10 088 576 випадків коронавірусу, з них 501 442 смертельних. Одужало 5 466 534 пацієнтів.