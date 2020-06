Донорський марафон зібрав понад €6 мільярдів на вакцину проти коронавірусу

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Щойно отримала інформацію, що ми зібрали неймовірну суму грошей, це фантастично! €6,15 млрд!! Велике, велике спасибі всім, хто зробив свій внесок!", - заявила фон дер Ляєн у короткому відео до допису.

€6,15 billion!!



Many, many thanks to all who contributed!



This amazing pledging marathon is a touching & tangible moment of unity between citizens, governments, philanthropists, health organisations and business leaders. #UnitedAgainstCoronavirus | #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/YbrkG85YUo