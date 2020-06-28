Донорський марафон зібрав понад €6 мільярдів на вакцину проти коронавірусу

Віртуальна донорська конференція-марафон "Глобальна мета – об’єднайтесь заради нашого майбутнього", яка відбулася 27 червня, зібрала понад 6 мільярдів євро на розробку вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Щойно отримала інформацію, що ми зібрали неймовірну суму грошей, це фантастично! €6,15 млрд!! Велике, велике спасибі всім, хто зробив свій внесок!", - заявила фон дер Ляєн у короткому відео до допису.

€6,15 billion!!



Many, many thanks to all who contributed!



This amazing pledging marathon is a touching & tangible moment of unity between citizens, governments, philanthropists, health organisations and business leaders. #UnitedAgainstCoronavirus | #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/YbrkG85YUo — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 27, 2020

За її словами, цей дивовижний марафон став «зворушливим та значущим момент єдності між громадянами, урядами, благодійниками, організаціями з охорони здоров’я та лідерами бізнесу». Фон дер Ляєн відзначила, що окрім величезної суми надбанням марафону став заряд оптимізму та підтримки, і пообіцяла, що Єврокомісія зробить все для подолання пандемії задля спільного блага.

На початку марафону фон дер Ляєн повідомила, що 4,9 мільярда євро вносить Team Europe з Європейським інвестиційним банком як головним донором.

Нагадаємо: відеоконференція стала продовженням донорської конференції ЄС «Coronavirus Global Response», яка відбулася 4 травня. Тоді вдалося зібрати майже 10 млрд євро. Але, як підкреслила очільниця ЄК, потрібно набагато більше.