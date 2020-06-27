Німеччина виділить ще €383 мільйони на боротьбу з пандемією

Німеччина надасть ще 383 млн євро на міжнародні зусилля у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель у відеозверненні до учасників віртуальної донорської конференції «Глобальна мета - разом заради нашого майбутнього» (Global Goal – Unite for Our Future), яка відбулася в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Додатковими коштами у розмірі 383 млн євро Німеччина підтримає механізм реагування на кризи Глобального фонду (150 млн євро) та «Мережу протистояння та реагування на допомогу» -Resilience and Relief Response Network - руху Global Citizen (233 млн євро)», - поінформувала канцлер, яка є однією з ініціаторок заходу.

Вона висловила тверде переконання, що вакцини, тести та лікарські засоби мають бути наявними та доступними в усьому світі, в тому числі в країнах, які розвиваються. Цим країнам також треба допомогти впоратися з наслідками коронакризи, для чого створено глобальну координаційну платформу ACT Accelerator.

Нинішній захід є продовженням донорської конференції ЄС «Coronavirus Global Response», яка відбулася 4 травня. Тоді Німеччина взяла на себе зобов'язання надати 525 млн євро міжнародним ініціативам зі створення вакцини - CEPI, GAVI, а також ВООЗ і організаціям, які працюють над пошуком ліків проти COVID-19.

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Як повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Team Europe (країни ЄС) пообіцяли 27 червня виділити ще 4,9 млрд євро фінансової допомоги вразливим країнам для подолання пандемії і відновлення після неї.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 997 096 випадків зараження коронавірусом, включаючи 498 886 летальних, одужало 5 413 366 людей.