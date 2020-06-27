Меркель закликає німців не ставитися легковажно до коронавірусу

Кожен член суспільства має усвідомлювати свою відповідальність, аби стримати поширення COVID-19 і не наражати на ризик інших людей.

До цього канцлер ФРН Ангела Меркель закликала співвітчизників у традиційному суботньому подкасті.

«Ми всі маємо усвідомлювати відповідальність, усвідомлювати те, що кожна людина тримає в руках долю нас усіх… Я казала це 18 березня і повторюю зараз: сприймайте це серйозно, бо ... загроза, яку становить вірус, є серйозною», - наголосила Меркель.

Вона знову нагадала про основні правила: тримати дистанцію, закривати ніс і рот у громадських місцях, часто мити руки.

Політик також закликала використовувати мобільний додаток, який почав діяти з минулого тижня і допомагає у боротьбі з поширенням вірусу. За півтора тижня його встановили на смартфони понад 12 млн людей.

Меркель зауважила, що до цього часу Німеччина відносно добре проходила через кризу. Але це не означає, що небезпека минула, про що свідчать регіональні спалахи інфікувань, додала вона.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 27 червня у Німеччині було інфіковано загалом 193 243 людини, з них 687 за останню добу, одужало вже понад 177 500, 8 954 особи померли.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 997 096 випадків зараження коронавірусом, включаючи 498 886 летальних, одужало 5 413 366 людей.