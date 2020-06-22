На бойні в Німеччині на COVID-19 захворіли понад 1330 працівників

На підприємстві із забою худоби компанії Tönnies у західній німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія кількість випадків зараження коронавірусом сягнула 1331.

Про це повідомляється на сайті округу Гютерсло, де знаходится підприємство.

"Серійні тестування на території компанії Tönnies завершилися в суботу. Проведено 6139 тестів, наразі відомі 5 899 результатів: з них 4,568 - негативні (77,4%) та 1331 - позитивні (22,6%)", - йдеться у повідомленні.

Результати ще близько 200 тестів очікують протягом доби.

Прем’єр землі Армін Лашет заявив про «величезний ризик», але зауважив, що спалах захворювання є локалізованим, отже наразі немає необхідності закриття на карантин всього округу, хоча не виключив такої можливості в майбутньому.

За останню добу кількість нових випадків інфікування в ФРН становила 687 (загальна кількість з початку епідемії – 189 822). Кілька останніх днів спостерігаються найвищі за останній місяць показники нових захворювань. Інститут Роберта Коха оцінює наразі репродуктивне число (базовий показник кількості випадків зараження одною людиною інших) на рівні 1,79, ще напередодні було 1,07.

За данними Worldometer, у світі зареєстровано 9 044 563 випадки COVID-19, з них 470 665 летальних, 4 837 952 людей одужали.

Фото: CTK Photo