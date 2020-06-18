Меркель: Ми не повинні дозволити пандемії роз'єднати ЄС

Європейський Союз може і повинен спільно вийти сильнішими з кризи, спричиненої пандемією, адже авторитарні антидемократичні сили, вороги Європи тільки й чекають на послаблення ЄС, поглиблення в ньому суперечностей.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель заявила 18 червня в Бундестазі, представляючи програму головування Німеччини в Раді ЄС, яке починається 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не маємо бути наївними: антидемократичні сили, радикали, авторитарні течії вичікують на економічні кризи, щоб політично ними зловживати. Вони чекають на те, щоб посилювати соціальні страхи та розповсюджувати невпевненість. Ми не повинні дозволити пандемії роз'єднати країни, послабити внутрішній ринок і назавжди створити глибокий розрив через Європу", - заявила Меркель.

Вона зазначила, що подолання кризи та відновлення сталого розвитку у всіх регіонах Європи має стати "політичним інструментом проти популістів і радикалів".

Меркель зазначила, що "пандемія виявила, наскільки крихким є європейський проєкт", а Європа – "вразливою".

ЄС, підкреслила німецька канцлер, це проєкт, який веде у майбутнє, який можна й треба вдосконалювати та покращувати. Вихід Великої Британії зі складу ЄС не похитнув його, а, навпаки, ще більше згуртував решту 27 членів. Ніколи раніше єдність та солідарність не були такі важливі як сьогодні, заявила політик.