Рівненську сірникову фабрику закрили через спалах COVID-19

У Рівненській області через виявлення коронавірусу у працівників призупинено роботу сірникової фабрики.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На підприємстві «Українська сірникова фабрика» у Березному підтверджено 5 випадків захворювання на COVID-19. Взято матеріал для ПЛР-дослідження в усіх контактних осіб. Також є рішення місцевої комісії техногенно-епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття фабрики на 7 днів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, основний виді діяльності підприємства «Українська сірникова фабрика» у Березному – виробництво сірників, однак з 2015-го там ще виготовляють і свічки. Проєктна потужність фабрики - 630 млн коробок сірників на рік.

За останніми даними, на підприємстві працює близько 300 осіб.

За даними обласного лабораторного центру, за останню добу на Рівненщині виявлено 36 нових випадків COVID-19. Станом на 10 червня зафіксовано 2138 інфікувань. Через ускладнення, викликані коронавірусом, 45 випадків – летальні. Подолали COVID-19 уже 1140 людей.