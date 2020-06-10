На в'їздах та виїздах з Володимира-Волинського через спалах COVID-19 встановлять КПП

Через спалах COVID-19 у Володимирі-Волинському на в’їздах та виїздах з міста у п'ятницю, 12 червня, облаштують цілодобові пости, які контролюватимуть пересування мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.

"Із 12 червня на в’їздах-виїздах з Володимира-Волинського облаштують пости, які контролюватимуть міграцію між містами. Таке рішення ухвалила 10 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації та рішення Волинської регіональної комісії ТЕБ та НС", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що передусім йдеться про контроль пересування ймовірних хворих, які будуть самостійно або за допомогою інших людей в’їжджати до міста або виїжджати з нього.

Чергові на контрольно-пропускних пунктах зобов’язані проводити дистанційне вимірювання температури водіїв та пасажирів. У разі виявлення осіб із симптомами ГРВІ персонал КПП має викликати мобільну медичну бригаду для забору матеріалу для подальшого лабораторного обстеження на наявність коронавірусної хвороби.

Пункти функціонуватимуть цілодобово. До роботи будуть залучені поліцейські, медики, працівники ДСНС.

Як повідомила на сьогоднішньому брифінгу в ОДА заступник голови Волинської держадміністрації Тетяна Щербак, у Володимир-Волинському районі за минулу добу виявили 43 нові випадки захворювання на коронавірус, 34 з них - у працівників місцевої птахофабрики.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир-Волинський міський голова Петро Саганюк звернувся сьогодні в ОДА з листом, у якому висловив прохання вжити заходів щодо локалізації поширення коронавірусу на території ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика”, задля зменшення ризиків захворюваності містян.

На Волині за минулу добу виявили 101 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Найбільше інфікованих виявлено у Володимир-Волинському районі – 43 особи.

Загалом станом на 10.00 10 червня в області зареєстровано 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужали 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.

В Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу - 525 нових.