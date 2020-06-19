У Чернівцях під будівлею ОДА протестують ресторатори
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми хочемо, щоб до нас вийшли представники місцевої влади та пояснили, чому сауни, лазні, атракціони, усі магазини можуть працювати, а про ресторани забули. Вимагаємо, щоб нам дали чітке пояснення, коли запрацює ресторанний бізнес", - сказав один з організаторів акції Олександр Довганич.
Протест під Чернівецькою ОДА / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ
За його словами, представники ресторанного бізнесу хочуть, аби їм дозволили повноцінно працювати з 22 червня.
На протест прийшли близько двох сотень учасників, які столовими приборами б'ють у металеві каструлі і горнятка.
Деякі протестувальники тримають у руках плакати із написами підтримки найбільших ресторанів області.
Вони запевняють, що дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог. Протестувальники у масках, рукавичках та дотримуються соціальної дистанції.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.
У Чернівецькій області наразі зафіксували 4211 випадків інфікування COVID-19.