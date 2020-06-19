У Чернівцях під будівлею ОДА протестують ресторатори

У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації протестують працівники ресторанного бізнесу. Вони вимагають дозволити їм працювати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб до нас вийшли представники місцевої влади та пояснили, чому сауни, лазні, атракціони, усі магазини можуть працювати, а про ресторани забули. Вимагаємо, щоб нам дали чітке пояснення, коли запрацює ресторанний бізнес", - сказав один з організаторів акції Олександр Довганич.

Протест під Чернівецькою ОДА / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

За його словами, представники ресторанного бізнесу хочуть, аби їм дозволили повноцінно працювати з 22 червня.

На протест прийшли близько двох сотень учасників, які столовими приборами б'ють у металеві каструлі і горнятка.

Деякі протестувальники тримають у руках плакати із написами підтримки найбільших ресторанів області.

Вони запевняють, що дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог. Протестувальники у масках, рукавичках та дотримуються соціальної дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

У Чернівецькій області наразі зафіксували 4211 випадків інфікування COVID-19.