Без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тисяч людей — Ляшко

Без запровадження карантину в березні в Україні, за найгіршим сценарієм, могло б бути 145 тис. померлих від коронавірусу до кінця 2020 року.

Про це на брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якби ми в березні не запровадили карантин, то до кінця цього року мали б за найбільш неоптимістичним сценарієм, без карантинних заходів 145 тис. померлих на території України", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що запровадження карантину до спалаху коронавірусу було виправданим кроком.

"Якби ми не ввели в березні при поодиноких випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, значно зросла б смертність", - сказав Ляшко.

Станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.