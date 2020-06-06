В Україні зафіксували 26 513 випадків коронавірусу, за добу - 549

В Україні станом на ранок 6 червня підтверджено 26 513 випадків COVID-19. За добу – 549 нових випадків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли минулої доби від коронавірусу 15 людей, одужали - 440.

Загалом в Україні зареєстровано 777 смертей від COVID-19. Одужали – 11 812 пацієнтів.

Як повідомлялося, станом на 5 червня в Україні було 25 964 хворих на COVID-19, з них 11 372 одужали, 762 померли.

Кабінет міністрів запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 11 травня розпочалося пом’якшення карантинних заходів.

Зокрема, вже поновлено залізничні пасажирські перевезення, відкриваються дитячі садочки, фітнес-центри, відновлюються релігійні заходи та інше. Із 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.