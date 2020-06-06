У світі за добу підтвердили 130 тисяч випадків COVID-19

У п'ятницю, 5 червня, у світі зафіксували 130 тисяч 529 нових випадків COVID-19, померли 4 906 осіб.

Про це говорять дані Worldometer.

Найбільше нових випадків зафіксували у Бразилії – 30 136, померли за добу 1 008 осіб.

Станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли - 398 244.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 965 708), Бразилія (646 006) та Російська Федерація (449 834).