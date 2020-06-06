У Франції епідемія COVID-19 контрольована, вірус поширюється повільно

У Франції епідемія перебуває під контролем, повільне поширення коронавірусу спостерігається лише у деяких регіонах.

Про це в ефірі France inter заявив голова Наукової ради з питань епідемії коронавірусу Жан-Франсуа Дельфрессі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нині є підстави сказати, що епідемія контрольована", - запевнив керівник дорадчого органу при уряді Франції.

Він уточнив, що на сьогодні вірус ще поширюється у деяких регіонів, в особливості у паризькому на південному заході Франції, але динаміка розповсюдження є повільною.

Наукова рада рекомендує французькому уряду підготувати чотири сценарії реагування на можливий розвиток епідеміологічної ситуації упродовж наступних декількох місяців. Ці сценарії мають передбачати варіанти від позитивного, коли епідемія залишатиметься повністю контрольованою, до критичного її погіршення.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 152 444 випадки інфікування коронавірусом; 69 976 пацієнтів одужали та виписані з лікарень; 29 065 людей померли від COVID-19; 1 163 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 544 особи; виявлено 767 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 46 летальних випадків.

У Франції до 21 червня триває другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину.

Фото: АА