Франція - за відкриття внутрішніх кордонів ЄС із 15 червня
Про це та заходи уряду Франції з реалізації другого етапу плану виходу з карантину, який охоплюватиме період з 2 до 21 червня (включно) у Facebook повідомило посольство України.
«Франція виступає за відкриття кордонів усередині ЄС з 15 червня без дотримання 14-денного карантину, але вживатиме відповідних заходів на взаємній основі для тих країн, які закриватимуть свої кордони для французьких громадян. За результатами засідання Ради оборони за участю президента країни Е. Макрона вирішено почекати 15 червня для формування позиції Франції щодо можливості відкриття зовнішніх кордонів ЄС», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.
За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 925 928, із них 362 555 летальних, одужало 2 593 700 осіб.