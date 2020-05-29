Франція - за відкриття внутрішніх кордонів ЄС із 15 червня

Франція виступає за відкриття кордонів усередині ЄС з 15 червня без дотримання 14-денного карантину, рішення щодо офіційної позиції країни з цього питання для нерезидентів європейської спільноти ухвалюватиметься під час засідання Ради оборони президентом Макроном.

Про це та заходи уряду Франції з реалізації другого етапу плану виходу з карантину, який охоплюватиме період з 2 до 21 червня (включно) у Facebook повідомило посольство України.

«Франція виступає за відкриття кордонів усередині ЄС з 15 червня без дотримання 14-денного карантину, але вживатиме відповідних заходів на взаємній основі для тих країн, які закриватимуть свої кордони для французьких громадян. За результатами засідання Ради оборони за участю президента країни Е. Макрона вирішено почекати 15 червня для формування позиції Франції щодо можливості відкриття зовнішніх кордонів ЄС», - йдеться у дописі.

Читайте також: У Франції наступного тижня знову послаблять карантинні обмеження

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 925 928, із них 362 555 летальних, одужало 2 593 700 осіб.