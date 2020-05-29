У Франції наступного тижня знову послаблять карантинні обмеження

У Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Про це оголосив у четвер прем'єр-міністр Едуар Філіп, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Дотримання санітарного плану показало добрі результати. Але ми залишаємося пильними", - заявив глава французького уряду.

Зокрема, з вівторка будуть скасовані усі обмеження на подорожі територією Франції; у регіонах із "зеленим" рівнем епідеміологічного ризику поновлять роботу бари і ресторани (нині на території метрополії "оранжевою" зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там буде дозволено приймати відвідувачів лише на терасах); носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Рішення про проведення масових спортивних змагань, інших зібрань буде розглядатися після 22 червня.

Окрім цього, залишатиметься обмеження до 10 осіб на публічні зібрання громадян.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня. Саме у цей день Єврокомісія має розглянути рішення про повне або часткове відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Поступовий вихід із карантину у Франції триває в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: АА