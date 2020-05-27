Франція заборонила застосування гідроксихлорохіну проти COVID-19

У Франції уряд скасував раніше видані рекомендації щодо застосування препарату із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування важких випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Таке рішення набуло чинності у середу, 27 травня, з урахуванням висновків Вищої ради громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Урядовий декрет скасовує попередні рекомендації, видані наприкінці березня, щодо призначення препарату гідроксихлорохін у лікарнях при важкому протіканні COVID-19 у пацієнтів.

Подальше застосування гідроксихлорохіну, який отриманий із протималярійного засобу хлорохін (одна із комерційних назв – «Плаквеніл»), для проведення клінічних досліджень дозволено.

У Франції застосування гідроксихлорохіну активно просуває відомий лікар-інфекціоніст, керівник Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі Дідьє Рауль. На початку квітня з ним зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Але французький лідер за результатами цієї зустрічі утримався від однозначної підтримки методу професора Рауля.

Багато медичних фахівців у Франції, Європі та у світі застерігають від застосування гідроксихлорохіну через недостатнє дослідження препарату відносно його ефективності та великі загрози для здоров'я пацієнтів через побічні реакції.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції станом на 26 травня з початку пандемії зафіксовано 145 555 випадків інфікування коронавірусом; 65 879 людей одужали та виписані з лікарень; 28 530 померли; 1 555 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 718 осіб. Нових інфікованих виявлено 276. Летальних випадків 92.