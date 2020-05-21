Французькі дантисти вимагають від своїх пацієнтів обов’язкового тестування на COVID-19

Стоматологи у Франції наполягають, що в умовах пандемії їхні пацієнти перед консультацією повинні проходити тест на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу BFMTV повідомив стоматолог Даніель Апфельбаум, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Заради безпеки пацієнта, асистентів та лікарів ми б хотіли, щоб люди проходили тестування перед візитом до дантиста», - заявив медик.

За його словами, нині багато стоматологів вже й так вимагають від пацієнтів приходити на консультацію з результатами тесту на коронавірус.

Утім, санітарні органи Франції вважають, що обов'язковість таких заходів не на часі.

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Як повідомлялося, у Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Уряд має за мету забезпечити масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках або кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

У зв'язку з цим влада Франції замовила національним виробникам більше мільярда захисних масок.