Франція може першою отримати вакцину проти коронавірусу від компанії Sanofi

Франція, а не США, може стати першою країною, що отримає вакцину проти коронавірусу, яку розробляє фармацевтичний гігант Sanofi.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я отримав відповідь від президента Sanofi Сержа Вайнберга. Він мене запевнив, що вакцину поширять у Франції, тільки-но вона буде створена», - заявив очільник уряду.

Раніше з'явилася інформація, що французька компанія Sanofi у пріоритетному порядку постачатиме вакцину - коли її буде розроблено - до США.

Як повідомлялося, епідеміологи французького Інституту Пастера, який зараз працює над трьома проєктами вакцини проти COVID-19, планують отримати перші успішні результати своїх досліджень у жовтні цього року.