Трамп прогнозує створення вакцини проти COVID-19 до кінця року
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп прогнозує, що вакцина проти коронавірусу буде готова й підготовлена до розповсюдження до кінця 2020 року.
Про це повідомляє Foxbusiness.
"Ми в адміністрації зробили грандіозну роботу, і гадаю, що вакцина буде готова до кінця року, її розповсюдження буде забезпечено майже одразу", - сказав Трамп.
Він вважає, що як тільки буде отримана вакцина, розподіл відбудеться «майже одночасно» завдяки допомозі американських військових.
фото: The White House