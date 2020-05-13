Вакцина проти COVID-19: Інститут Пастера очікує на результати своїх досліджень восени

Епідеміологи французького Інституту Пастера, який зараз працює над трьома проєктами вакцини проти COVID-19 планують отримати перші успішні результати своїх досліджень у жовтні цього року.

Про це заявив координатор програм Інституту Пастера з пошуку вакцини проти COVID-19 Крістіан Герке, пише впливове видання La Croix.

«На зелене світло (завершення підготовки для початку клінічних випробувань – ред.) очікуємо у липні. Клінічні випробування розпочнуться одразу після цього зеленого світла. Перші результати I-ї фази очікуються до кінця жовтня. Фаза II або фаза II/III запланована на початок грудня», - сказав науковець, відповідаючи на запитання щодо графіка клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.

Оцінюючи вірогідну ефективність майбутньої вакцини під час клінічних досліджень упродовж II-ї та III-ї фаз, Крістіан Герке відзначив, що як тільки буде зібрано достатньо даних про якість, безпеку, імуногенність та ефективність вакцини, буде надіслано запит до ВООЗ на класифікацію для екстреного використання. За його словами, тому потрібно буде одночасно планувати масштабне виробництво для швидкої підготовки сотень мільйонів доз.

«Залежно від ефективності вакцини під час клінічних досліджень II-ї та III-ї фаз, від кількості доступних доз вакцини, еволюції епідемії, від нашого розуміння механізмів різного ступеня тяжкості та знань, визначатимуться групи населення, яким буде зроблено щеплення у першу чергу», - зазначив науковець, додавши, що необхідні знання Інститут Пастера набуде у найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що у світі розробляють 120 проєктів вакцин - вісім уже випробовують на людях.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.