Штати досліджують щонайменше вісім потенційних вакцин проти COVID-19

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США, головний інфекціоніст Білого дому доктор Ентоні Фаучі озвучив прогноз, що вакцина проти коронавірусу може бути готовою вже цієї осені.

З такою заявою він виступив у вівторок, під час онлайн-слухань у Комітеті з питань охорони здоров'я Сенату США, інформує New York Post.

"У процесі клінічних досліджень наразі перебуває щонайменше вісім вакцин проти COVID-19. Національний інститут охорони здоров’я співпрацює з низкою фармацевтичних компаній, які перебувають на різних етапах розробки", - заявив інфекціоніст.

Він нагадав, що в січні очікування щодо кінцевого отримання надійної вакцини коливалися від одного року до 18 місяців за кращих умов.

"Однак, якщо ми будемо успішними, ми сподіваємось мати (препарат – ред.) вже наприкінці цієї осені - на початку зими", - зазначив Фаучі.

Читайте також: Німеччина затвердила спецпрограму з розробки вакцини проти коронавірусу

За його словами, це буде важливо в глобальному контексті, не тільки для США.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 339 973 випадки зараження коронавірусом, серед яких 292 815 летальних, одужали від недуги 1 602 146 осіб.