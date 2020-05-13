Штати досліджують щонайменше вісім потенційних вакцин проти COVID-19
З такою заявою він виступив у вівторок, під час онлайн-слухань у Комітеті з питань охорони здоров'я Сенату США, інформує New York Post.
"У процесі клінічних досліджень наразі перебуває щонайменше вісім вакцин проти COVID-19. Національний інститут охорони здоров’я співпрацює з низкою фармацевтичних компаній, які перебувають на різних етапах розробки", - заявив інфекціоніст.
Він нагадав, що в січні очікування щодо кінцевого отримання надійної вакцини коливалися від одного року до 18 місяців за кращих умов.
"Однак, якщо ми будемо успішними, ми сподіваємось мати (препарат – ред.) вже наприкінці цієї осені - на початку зими", - зазначив Фаучі.
За його словами, це буде важливо в глобальному контексті, не тільки для США.
Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 339 973 випадки зараження коронавірусом, серед яких 292 815 летальних, одужали від недуги 1 602 146 осіб.