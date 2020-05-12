Джонсон не виключає, що вакцину від коронавірусу можуть і не знайти

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що очікує на створення вакцини від коронавірусу, однак гарантувати, що така буде, нині не можна.

Оксфордські вчені уже працюють над вакциною та, начебто, мають якісь результати, але це не точно, цитує політика CNN.

"Від масової вакцинації або лікування нас можуть відокремлювати рік або більше. При найгіршому сценарії ми можемо ніколи не знайти вакцину", – заявив британський прем'єр у "дорожній карті" виходу з карантину.

Водночас він заявив, що створення вакцини від коронавірусу – "єдиний стійкий варіант" для виходу з пандемії.

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Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 161 614 випадків зараження коронавірусом, серед яких 282 923 летальних, одужали від недуги 1 467 349 осіб.

Фото: АА