У світі зафіксували понад 4,34 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них 292 893 особи померли, 1 602 443 – одужали.

Про це повідомляє Worldometer.

Зазначається, що 46 342 особи або 2% хворих знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях.

У трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 408 636 осіб), Іспанія (269 520) та РФ (232 243). На четвертому місці – Велика Британія (226 463).

Далі йдуть Італія (221 216), Франція (178 225), Бразилія (178 214), Німеччина (173 171), Туреччина (141 475), Іран (110 767) та Китай (82 926).

У США також зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 83 425.

Ще 296 746 осіб там одужали. За минулу добу у США зареєстрували понад 22 тисячі нових випадків захворювання.

В Іспанії - понад 26 тисяч осіб померли від коронавірусу та одужали майже 180 тисяч. За минулу добу в країні зафіксовано більше як 1,3 тис. нових випадків хвороби.

У Росії від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 2 116 хворих. За добу там підтвердили 10 899 нових інфікувань.

У Бразилії – понад 9 тисяч (за минулу добу і ранок), у Великій Британії – 3,4 тисячі, у Туреччині – 1,7 тисячі, в Іспанії – 1,3 тисячі.

У Китаї – за минулу добу та ранок зафіксовано восьмеро нових хворих на COVID-19.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.