Канада співпрацюватиме з Китаєм для розробки вакцини від COVID-19

Національний дослідницький центр Канади розпочав співпрацю з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній у світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування.

Про це повідомляє CNN.

Канадські науковці розраховують, що в разі схвалення вакцини, її будуть випробовувати на людях в Канаді.

"Цей кандидат на вакцину має великі перспективи. До тих пір, поки не буде створена ефективна вакцина від COVID-19, вірус буде продовжувати руйнувати всі аспекти нашого суспільства та економіки", — заявив президент Національної дослідницької ради Канади Йен Стюарт.

Зазначається, що в разі схвалення китайськими регулювальними органами, NRC збільшить виробництво вакцини CanSino в державній установі у Монреалі. Після цього для CanSino підготують заявку на проведення клінічних випробувань на людях в канадському регуляторі лікарських засобів Health Canada.

Як раніше повідомляло агентство, кількість померлих від нового коронавірусу у Канаді перевищила п’ять тисяч й продовжує зростати. Загалом в країні вже 70,3 тисячі осіб, заражених коронавірусом.