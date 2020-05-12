У Канаді вже 70,3 тисячі заражених коронавірусом, понад 5 тисяч смертей

Кількість померлих від нового коронавірусу у Канаді перевищила п’ять тисяч й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.

Так, станом на ранок вівторка COVID-19 забрав життя 5049 жителів Канади.

Водночас інфікування вірусом підтвердили у 70 342 осіб, а тест на COVID-19 здало 1 145 759 канадців, тобто понад 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить близько 7%.

Понад 50% (38 469 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них понад 19 тис. - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Минулого тижня в кількох провінціях вже були запроваджені перші послаблення карантину.

Наразі системі охорони здоров’я Канади переважно вдається опановувати наплив хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок у госпіталях. Гостра проблема існує лише в будинках для літніх людей, де фіксується висока смертність.

У сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 1.38 мільйона хворих й зареєстрували понад 81 тисячу смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.

Фото: АА