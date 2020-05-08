У Канаді медикам, які борються з COVID-19, салютують літаками
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Thank you, @CFSnowbirds! #OpInspiration pic.twitter.com/1WFWlBKO27— Adam Jenkins (@adamkjenkins) May 8, 2020
Літаки вибудувалися в групу з дев’яти навчальних CL-41 Tutor й пролетіли за раніше встановленим маршрутом між Монреалем та Оттавою.
More images of the @CFSnowbirds over @RMCCanadaCMR in @cityofkingston #ygk #OpInspiration #CFSnowbirds pic.twitter.com/bfm2Nqkvdl— Jean-Guy Pitre🛫 (@JeanGuyPitre) May 8, 2020
Акція, що має назву "Натхнення", триває з минулого тижня. Вона покликана підвищити моральний дух усіх канадців, які протистоять глобальній пандемії.
#Snowbirds #cfbtrenton #CFB #CFSnowbirds Flypast over the CFB Trenton runway✈️👌@CFSnowbirds pic.twitter.com/kju6mDvFSA— Liquid_Snake🐍 (@AcadienSniper) May 8, 2020
Канадські літаки поступово просуваються від східного узбережжя Канади до західного, здійснюючи щодня проліт над кількома містами. Досі "Snowbirds" встигли виконати прольоти над провінціями Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Острів Принца Едварда та Квебек, а зараз рухаються над Онтаріо. На жаль, погода завадила їм завітати до найсхіднішої провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
Here's my @CFSnowbirds photos from this morning during their brief flyover over Kingston and Kingston General Hospital. pic.twitter.com/xLlAU4GEkv— Ian MacAlpine (@IanMacAlpine) May 8, 2020
Станом на вечір четверга на території Канади було виявлено майже 65 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 4408 життів.
Перше фото: @kingstonflyer