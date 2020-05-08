У Канаді медикам, які борються з COVID-19, салютують літаками

Пошану медикам, а також усім, хто протистоїть коронавірусу в Канаді, висловили видовищним прольотом пілотажної групи Королівських військово-повітряних сил Канади "Snowbirds" над Оттавою й Монреалем.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Літаки вибудувалися в групу з дев’яти навчальних CL-41 Tutor й пролетіли за раніше встановленим маршрутом між Монреалем та Оттавою.

Акція, що має назву "Натхнення", триває з минулого тижня. Вона покликана підвищити моральний дух усіх канадців, які протистоять глобальній пандемії.

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Канадські літаки поступово просуваються від східного узбережжя Канади до західного, здійснюючи щодня проліт над кількома містами. Досі "Snowbirds" встигли виконати прольоти над провінціями Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Острів Принца Едварда та Квебек, а зараз рухаються над Онтаріо. На жаль, погода завадила їм завітати до найсхіднішої провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

Here's my @CFSnowbirds photos from this morning during their brief flyover over Kingston and Kingston General Hospital. pic.twitter.com/xLlAU4GEkv — Ian MacAlpine (@IanMacAlpine) May 8, 2020

Станом на вечір четверга на території Канади було виявлено майже 65 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 4408 життів.

Перше фото: @kingstonflyer