Канада почала виходити з карантину

Кілька канадських провінцій розпочали процес поступового скасування обмежувальних заходів, запроваджених у березні для сповільнення поширення COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Уряд найбільш населеної канадської провінції Онтаріо дозволив відновити деякі будівництва та розпочати роботи певним сезонним бізнесам, приміром садовим центрам, однак, за вимог дотримання принципів соціального дистанціонування й підвищеної гігієни.

Провінція Манітоба, на території якої з початку епідемії виявили менш як 300 випадків інфікування COVID-19, відкриває музеї, бібліотеки, деякі магазини та тераси ресторанів, однак, лише за умов заповнюваності на 50%.

Лікувальні заклади Саскачевану цього тижня знову розпочинають проводити не термінові операції. Провінція також послаблює обмеження стосовно відпочинку на природі та біля води, зокрема риболовлі.

На подібні кроки пішла також влада Альберти, де знову відкриють свої двері кабінети стоматологів, фізіотерапевтів, дієтологів та низки інших медичних спеціалістів. Окрім цього, Альберта відкриває доступ до гольф курсів та природних парків.

Жителі Нового Брансвіка теж отримали доступ до парків, пляжів та гольф-курсів, й тепер можуть повернутися до риболовлі та полювання.

Читайте також: Кількість інфікованих у Канаді перевищила 60 тисяч

Натомість у Монреалі, найбільшому місті франкомовної провінції Квебек, на яке припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19, оголосили про намір на тиждень відкласти послаблення карантину, перший етап якого було заплановано на 11 травня, через зростання кількості госпіталізованих. Водночас на решті території провінції скасування карантину поки планується за графіком.

Станом на ранок вівторка на території Канади було виявлено понад 61 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 3915 життів.