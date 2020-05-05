Кількість інфікованих у Канаді перевищила 60 тисяч

Кількість підтверджених випадків зараження на новий коронавірус у Канаді досягла 60 тисяч й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір понеділка COVID-19 підтвердили у 60,772 мешканців Канади. Хвороба забрала 3 854 життів.

Водночас, тест на новий коронавірус здало 919 368 осіб, тобто 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі трохи перевищує 6%.

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Понад 50% (32,623 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них понад 16 тисяч у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Цього тижня в кількох провінціях вже були запроваджені перші послаблення карантину.

Наразі системі охорони здоров’я Канади переважно вдається опановувати наплив хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок у госпіталях. Гостра проблема існує лише в будинках для літніх людей, де фіксується висока смертність.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 1.2 мільйони хворих й зареєстрували майже 70 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.