В умовах пандемії журналісти допомагають рятувати людям життя – глава МЗС Канади

Світова спільнота повинна рішуче відстоювати свободу преси по всьому світу - тим більше в часи пандемії, коли доступ до інформації може рятувати життя людей.

Про це з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Журналісти та працівники медіа грають життєво важливу роль у наших суспільствах, надаючи нам інформацію, необхідну для ухвалення обґрунтованих рішень, розширюючи наш кругозір. Вони також притягують до відповідальності людей та інституції», - заявив очільник МЗС Канади.

Він нагадав, що торік при виконанні обов’язків було вбито п'ятьох журналістів, а «багато інших зазнали переслідувань, тортур чи були ув’язнені - часто безкарно».

«У такі непевні часи, як зараз, якісна журналістика - критично важлива. Забезпечивши людям доступ до вірогідної точної інформації про громадське здоров’я, журналісти допомагають рятувати життя», - зазначив міністр.

Як відомо, Всесвітній день свободи преси відзначається з 1993 року за ініціативою Генеральної конференції ЮНЕСКО. 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана «Віндхукська декларація», у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.

Щороку під егідою ЮНЕСКО проходить міжнародна конференція, присвячена Всесвітньому дню свободи преси. Але у зв'язку з пандемією COVID-19 було прийнято рішення відкласти цей форум на 18-20 жовтня.

Цьогоріч ЮНЕСКО дає старт глобальній кампанії в ЗМІ та соціальних мережах під гаслом «Журналістика без страху й упередженості».

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До Всесвітнього дня свободи преси міжнародна організація «Репортери без кордонів» публікує щорічну доповідь - Індекс свободи преси, який охоплює 180 країн. Цьогорічний звіт має назву «Вступ у вирішальне десятиліття для журналістики, обтяжений коронавірусом». Дослідники взяли до уваги останні події, коли пандемія посилила низку вже наявних криз, що загрожують праву на отримання інформації.

Відповідно цього звіту, за рівнем свободи преси Україна посідає 96-те місце. Це на шість позицій вище, ніж торік.