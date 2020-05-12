Канада виділить $480 мільйонів на глобальну кампанію з вакцинування

Канада виділить 647,5 мільйона доларів (близько $480 млн. - ред.) на підтримку кількох глобальних програм з вакцинування у бідних державах.

Про це оголосили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада зобов’язується виділити 600 мільйона доларів (близько 444 млн дол. США) на третє поповнення фондів Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVІ), а також обіцяє 47,5 мільйона доларів (близько 35 млн дол. США) щорічно упродовж чотирьох років на підтримку Ініціативи глобального винищення поліомієліту”, - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що очікуване фінансування дозволить GAVI врятувати від 7 до 8 мільйонів життів у всьому світі.

“Виділені кошти допоможуть ВООЗ, Ініціативі глобального винищення поліомієліту, GAVI та іншим партнерам підтримати найбільш уразливі держави, упевнившись в продовження рутинної імунізації, не дозволивши втратити досягнення в глобальному здоров’ї та запобігши відновленню поліомієліту та інших заразних хвороб, від яких існують вакцини”, - наголосили у відомстві.

Нагадаємо: глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) - це партнерство ряду приватних та урядових організацій, метою яких є збільшення доступності дитячої вакцинації у бідних державах.

“Міжнародні зусилля із винищення поліомієліту вже дозволили упередити 18 млн випадків паралічу, а дикий вірус поліомієліту було виведено з 99,9% регіонів світу. Це одна із найбільш успішних історій в галузі охорони громадського здоров’я у світі за останні 30 років. Канада пишається тим, що була партнером в цьому на кожному етапі, особливо зараз, коли перемога й повне винищення дуже близькі”, - підсумували у канадському МЗС.