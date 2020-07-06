На Львівщині послаблюють карантин: що запрацює відзавтра

З 7 липня в Львівській області розпочнуть працювати готелі, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. Наступними можуть бути садочки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Ми мали жваву дискусію, але вирішили, що будемо поетапно, враховуючи епідемситуацію, кожні сім днів послаблювати карантин. Враховуючи показники, ми від завтра частково послаблюємо обмеження. Сподіваємося, до посилення не повернемося», - під час брифінгу заявив заступник голови Львівської ОДА Роман Собко.

Також комісія дозволила проведення релігійних заходів за участю не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Відповідальність за дотримання «карантинної» дистанції між учасниками покладена на організаторів.

Окрім цього, можливо найближчим часом на Львівщині розпочнуть роботу садочки. Оскільки комісія дала відповідне доручення місцевим штабам з ліквідації надзвичайної ситуації - до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину. Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантину.

Варто зазначити, що за даними МОЗ України, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і підпадає під критерії, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500. Це дозволяє почати послаблення карантину.

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Як зазначив на засіданні голова Львівської ОДА Максим Козицький: «Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92%, при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить – 28,03%, при нормі менш як 10%. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому при дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу. Ситуація перебуватиме на ретельному контролі, кожних три дні ми будем оцінювати стан справ. У разі відповідності епідемічної ситуації в області ознакам для посилення протиепідемічних заходів будемо розглядати питання про посилення карантину».

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

В Україні на сьогодні, 6 липня, лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано загалом 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.