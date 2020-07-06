На Харківщині поки не послаблюватимуть карантин
Так сказав на пресконефренції голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На даний час Харківщина входить до переліку областей, де можливе пом’якшення карантину, - згідно з параметрами, які визначило МОЗ. Але водночас область поки не послаблюватиме обмежування", - зазначив Кучер.
За його словами, для послаблення необхідна стала динаміка і закріплення тих критеріїв, які є важливими. Рішення щодо можливості послаблення карантинних заходів, додав голова ОДА, буде прийматися тільки після стабілізації ситуації.
"Ситуація у медичних закладах регіону контрольована", - підкреслив Кучер.
Він підписав відповідне розпорядження, наразі за медицину відповідає його заступник Тарас Пастух.
"Вже минулої суботи він (Пастух - ред.) разом з в.о. директора Департаменту охорони здоров’я відвідав обласну інфекційну лікарню. Вони пройшли у захисних костюмах всі палати. Як мені було повідомлено, ситуація повністю контрольована, напруження, яке відбувалось через переповненість реанімаційного відділення, знято", - наголосив голова ОДА.
Зараз кількість місць у реанімації обласної інфекційної лікарні збільшена з 12 до 18, поінформував Кучер, додавши, що розглядається можливість відкриття понад 100 ліжок у дитячій інфекційній лікарні. Після оформлення документів її буде максимально залучено до лікування пацієнтів з коронавірусом.
Станом на 6 липня 2020 року в Харківській області зареєстровано 3734 випадки підозр на COVID-19, з них 2371 підтверджений випадок, 1156 спростовано, залишаються під підозрою 207 осіб (з них 168 госпіталізовані, інші – на самоізоляції), 1225 осіб одужали, 94 - померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 липня Центр громадського здоров’я МОЗ України вніс Харківщину до списку областей, які готові до послаблення карантину, а саме, Харківщина відповідає таким параметрам, як "Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я", "Середня кількість тестувань", "Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19" та "Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19".
3 липня регіональна комісія з питань техногенної та екологічної прийняла ухвалу, якою питання посилення чи послаблення карантинних заходів в регіоні вирішуватимуть районні та міські комісії, враховуючи дані обласного лабораторного центру МОЗ.
В Україні на сьогодні, 6 липня, лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано загалом 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.