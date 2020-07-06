На Харківщині поки не послаблюватимуть карантин

На сьогодні Харківщина входить до переліку областей, де можливе пом’якшення карантину, проте область поки не послаблюватиме обмежування.

Так сказав на пресконефренції голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний час Харківщина входить до переліку областей, де можливе пом’якшення карантину, - згідно з параметрами, які визначило МОЗ. Але водночас область поки не послаблюватиме обмежування", - зазначив Кучер.

За його словами, для послаблення необхідна стала динаміка і закріплення тих критеріїв, які є важливими. Рішення щодо можливості послаблення карантинних заходів, додав голова ОДА, буде прийматися тільки після стабілізації ситуації.

"Ситуація у медичних закладах регіону контрольована", - підкреслив Кучер.

Він підписав відповідне розпорядження, наразі за медицину відповідає його заступник Тарас Пастух.

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"Вже минулої суботи він (Пастух - ред.) разом з в.о. директора Департаменту охорони здоров’я відвідав обласну інфекційну лікарню. Вони пройшли у захисних костюмах всі палати. Як мені було повідомлено, ситуація повністю контрольована, напруження, яке відбувалось через переповненість реанімаційного відділення, знято", - наголосив голова ОДА.

Зараз кількість місць у реанімації обласної інфекційної лікарні збільшена з 12 до 18, поінформував Кучер, додавши, що розглядається можливість відкриття понад 100 ліжок у дитячій інфекційній лікарні. Після оформлення документів її буде максимально залучено до лікування пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 6 липня 2020 року в Харківській області зареєстровано 3734 випадки підозр на COVID-19, з них 2371 підтверджений випадок, 1156 спростовано, залишаються під підозрою 207 осіб (з них 168 госпіталізовані, інші – на самоізоляції), 1225 осіб одужали, 94 - померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 липня Центр громадського здоров’я МОЗ України вніс Харківщину до списку областей, які готові до послаблення карантину, а саме, Харківщина відповідає таким параметрам, як "Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я", "Середня кількість тестувань", "Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19" та "Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19".

3 липня регіональна комісія з питань техногенної та екологічної прийняла ухвалу, якою питання посилення чи послаблення карантинних заходів в регіоні вирішуватимуть районні та міські комісії, враховуючи дані обласного лабораторного центру МОЗ.

В Україні на сьогодні, 6 липня, лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано загалом 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.