На Харківщині за добу від COVID-19 померли двоє осіб

У Харківській області через коронавірус померли усього 93 людей, причому двоє - за останню добу.

Цей факт журналістам прокоментували у Харківському лабораторному центрі МОЗ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Харківській області наразі зареєстровано 2347 випадків COVID-19. 93 людини померли внаслідок коронавірусу, двоє з них - за останню добу. Ще 1199 людей одужали. Наразі 205 випадків залишаються під підозрою, а 1140 випадків вже було спростовано", - зазначили у лабораторному центрі.

Зазначається, що найбільша кількість заражених у Харкові та Харківському районі: "За останню добу виявлено 41 нову підозру на коронавірус, а всього у Харкові зафіксовано 1 тисяча 570 випадків захворювання на коронавірус", - додали у лабораторному центрі.

Як повідомляв Укрінформ в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб. За добу зафіксовано 823 нові випадки. Вже проведено 715770 тестувань методом ПЛР.