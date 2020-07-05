В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки COVID-19

В Україні станом на 5 липня лабораторно підтверджені 48 500 випадків COVID-19, за добу — 823 нові випадки.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з даними, за добу померли 22 людини, хворі на COVID-19, натомість одужала 221 особа.

Загалом від початку епідемії в Україні померло 1249 осіб з коронавірусом, одужало вже 21 376 людей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 386 839 випадків зараження коронавірусом, з них 533 619 летальних, одужало 6 445 259 пацієнтів.