В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки COVID-19

В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки COVID-19

Укрінформ
В Україні станом на 5 липня лабораторно підтверджені 48 500 випадків COVID-19, за добу —  823 нові випадки.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з даними, за добу померли 22 людини, хворі на COVID-19, натомість одужала 221 особа.

Загалом від початку епідемії в Україні померло 1249 осіб з коронавірусом, одужало вже 21 376 людей.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 386 839 випадків зараження коронавірусом, з них 533 619 летальних, одужало 6 445 259 пацієнтів.

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