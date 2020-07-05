За три місяці МОЗ збільшило кількість лабораторій для тестів на COVID-19 з 3 до 69

Міністерство охорони здоров’я активно працює над розвитком мережі лабораторій для тестування на коронавірус по всій країні. Кількість відповідних лабораторій вдалося збільшити з 3 до 69, а кількість ПЛР тестувань на добу – з 300 до 14 000.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу, повідомляє сайт МОЗ.

"Коли в Україні розпочалася епідемія, то в країні фактично повністю була знищена епідеміологічна служба і лабораторна інфраструктура. На той час з роботою з ПЛР-тестами займалося 3 лабораторії. Сьогодні їх 69. На початку квітня, коли я став Міністром, в державі проводилося 200-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник складає до 14 000 тестувань на добу", - сказав Степанов.

За словами міністра, старе керівництво МОЗ протягом п’яти років руйнувало епідеміологічну службу, тому коли почалася пандемія коронавірусу, виник не лише дефіцит лабораторій, але й дефіцит профільних фахівців.

"Ми зараз дуже швидко набираємо нових лікарів, ми відроджуємо службу і попереду великий шлях. Звичайно, в нас виникають питання до окремих областей щодо терміну очікування результатів ПЛР-тестування. І ми про це чесно і відверто кажемо, це виникає у великих містах, наприклад у Львові та Києві. Ми одразу вирішуємо ці питання, одночасно збільшуючи потужності і можливості цієї служби", - заявив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ, у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 готується до розгортання лікарень другої хвилі у Закарпатській, Волинській і Рівненській областях.

За словами Степанова, заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у місті Києві, які станом на 4 липня лідирують за кількістю хворих на COVID-19, - 41-44%. За минулу добу захворіли 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 була зареєстрована у Львівській області -176, місті Києві -118 та Волинській області - 92.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.