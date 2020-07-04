Київ та дві області лідирують за кількістю хворих на COVID-19

За останню добу найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Львівській і Волинській областях, а також у місті Києві.

Про це на брифінгу 4 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків зареєстрована у Львівській - 176, місті Києві - 118 та Волинській області - 92", - сказав він.

За його словами, за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Міністр повідомив, що за останню добу зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 597 пацієнтів.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівників. При цьому одужало 21 тис. 155 осіб, померло - 1 тис. 227 осіб.

Також Степанов повідомив, що за попередню добу було здійснено 29 тис. 736 тестувань, з них 11 тис. 825 досліджень методом ПЛР, а також 17 тис. 911 - методом ІФА.