Ляшко назвав головну умову перемоги над COVID-19 в Україні

Україна не зможе подолати коронавірус, якщо і люди, і бізнес не будуть виконувати вимоги адаптивного карантину – тобто, обмежувальні заходи, які розробив уряд.

Про це говорив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

На його переконання, хибне сприйняття запровадження адаптивного карантину як скасування карантину зрештою і призвело до 800 – 1000 нових випадків COVID-19 щодня.

Ляшко наголосив на тому, що зростання кількості інфікованих прямо залежить від пом'якшення карантину урядом та сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень. Україна не зможе подолати пандемію, якщо українці – і як приватні особи, і як бізнес – не будуть виконувати обмежувальні заходи, розроблені Кабінетом Міністрів.

Тим часом очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вже заявив, що ініціює посилення карантину через рекордні показники нових хворих, які фіксують в Україні вже кілька днів поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.