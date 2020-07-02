Лікарні першої хвилі заповнені хворими з коронавірусом на 16% - Ляшко

В Україні лікарні першої хвилі, розраховані на 23 353 ліжка, заповнені хворими з коронавірусом на 16 відсотків.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі у лікарнях першої хвилі готові до розміщення хворих з коронавірусом 23 353 ліжка. З них зайняті 3 900, що становить 16 відсотків. Всього ліжок в інтенсивній терапії 1 919, зайняті 419 ліжок. З 2 400 апаратів ШВЛ, які знаходяться в лікарнях першої хвилі, сьогодні хворими на коронавірус зайняті 94 апарати, і це становить 3,7 відсотка", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що враховуючи ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусом. За його словами, вже підготовлено 10 449 ліжок. З них 946 ліжок в інтенсивній терапії.

Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, з них 64 на реанімаційних ліжках. Це в першу чергу стосується Закарпатської і Волинської області, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу – 889.