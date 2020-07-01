Уряд уже розподілив 19 мільярдів із "коронавірусного" фонду — Шмигаль

Кабінет міністрів станом на 1 липня вже розподілив 19 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19.

Про це написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"На засіданні уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн", - написав Шмигаль.

Він додав, що, зокрема, 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких ️4,7 млрд грн — для виплати допомоги із часткового безробіття, ️4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття;

3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу, з яких ️650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ, ️2,3 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу;

2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування;

1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам;

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2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;

100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;

23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах виконання покарання;

52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

Шмигаль додав, що уже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн: 35 млрд грн — на ремонт і реконструкцію доріг;

7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення; 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить майже 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.

Фото: kmu.gov.ua