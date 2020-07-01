Кабмін виділив 233 мільйони на страхові виплати медикам

Кабмін виділив 233 мільйони на страхові виплати медикам

Укрінформ
Кабмін схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік", якою з фонду виділяється 233 млн грн на страхові виплати медичним працівникам або членам їх родин у зв'язку з COVID-19.

Про це в Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан.

"Кабмін схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік". Цією постановою буде виділено 233,3 мільйона гривень фінансової допомоги з фонду", - повідомив Мокан.

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За його словами, ці кошти будуть спрямовані на страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я та членам їх сімей, батькам, утриманцям у разі захворювання медпрацівників або їх смерті у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Також фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19, у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

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