Кабмін виділив 233 мільйони на страхові виплати медикам

Кабмін схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік", якою з фонду виділяється 233 млн грн на страхові виплати медичним працівникам або членам їх родин у зв'язку з COVID-19.

Про це в Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан.

"Кабмін схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік". Цією постановою буде виділено 233,3 мільйона гривень фінансової допомоги з фонду", - повідомив Мокан.

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За його словами, ці кошти будуть спрямовані на страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я та членам їх сімей, батькам, утриманцям у разі захворювання медпрацівників або їх смерті у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Також фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19, у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.